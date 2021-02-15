В Столинском районе годовалый ребенок выпил капли для глаз

Женщина разбирала лекарства в аптечке, и ее годовалый ребенок выпил капли для глаз. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Столинском районе госпитализирован годовалый ребенок. У него отравление лекарственным препаратом. Малыш выпил капли для глаз.

Это произошло 12 февраля, рассказали в Следственном комитете. 30-летняя женщина разбирала лекарства в семейной аптечке. Она положила флакон с остатками капель для глаз в пакет, который находился на полу.

Женщина на несколько минут отвлеклась. Этого времени хватило, чтобы ее годовалый ребенок достал флакон из пакета и выпил капли.

Столинский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту отравления ребенка медпрепаратом. Назначена экспертиза.

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