В Минске пьяный устроил аварию на проспекте Победителей

Водитель БМВ сел за руль пьяным, в итоге - ДТП. Фото: ГАИ.

Авария на проспекте Победителей в Минске произошла по вине нетрезвого водителя. Это произошло 14 февраля, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

-Около 20.10 26-летний водитель на автомобиле БМВ двигался по проспекту Победителей в направлении улицы Нарочанской и при несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля «Фольксваген» совершил с ним столкновение, - рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Оба авто повреждены. У водителя БМВ в выдыхаемом воздухе оказалось 2,49 промилле алкоголя.

ГАИ напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо. Если вы видите, что нетрезвый человек управляет автомобилем, сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок сможет спасти кому-то жизнь.