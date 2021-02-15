Митрополит Вениамин 15 февраля будет молиться онлайн в одной из больниц Минска

Во время пандемии служители церкви на каждой литургии молятся, чтобы коронавирус отступил. Фото: БелТА.

О том, что в понедельник, 15 февраля, глава белорусской православной церкви Митрополит Вениамин посетит 5-ую ГКБ Минска, сообщила пресс-служба БПЦ на официальном сайте.

В минской клинике глава белорусских православных совершит молебен «об исцелении болящих». Транслироваться богослужение будет онлайн, его посмотреть можно будет на YouTube-канале БПЦ, а также ютуб-аккаунте телеканала «СТВ». Начнется служба в 14.00 часов.

- В праздник Сретения Господне патриарший экзарх в 5-ой городской клинической больнице в Минске совершит молебен об исцелении болящих. Особые молитвы будут вознесены и обо всех тружениках медицинских учреждений, - сказали в БПЦ.

В пресс-службе также подчеркнули, что во время пандемии служители церкви на каждой литургии молятся о скорейшем выздоровлении больных коронавирусом и том, чтобы «опасное поветрие как можно быстрее прекратилось».

- Каждый находящийся на лечении человек, подключившись к трансляции, «сможет вместе с предстоятелем Белорусской православной церкви помолиться о здоровье своем и своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом, - пояснили в пресс-службе.

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