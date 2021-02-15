Автобус с 27 детьми застрял в снегу под Солигорском

Спасатели ранним утром вытаскивали из снежного заноса автобус с детьми. Фото: МЧС.

В снежном плену оказался автобус с детьми, который ехал из Солигорска в Минск. Это произошло 13 февраля рано утром. Сообщение о заторе на дороге Р-23 поступило в МЧС в 6.30, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что в снежном заносе застрял автобус, в котором находились 27 детей и 13 взрослых. Спасатели отбуксировали автобус из заноса. Никто не пострадал.

Всего спасатели Минской области в выходные дни 13 и 14 февраля оказывали помощь в извлечении автомобилей из снежных заносов 84 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Могилевом в снегу на поле застрял пенсионер - хотел срезать путь к автобусной остановке. Вот как его спасали.