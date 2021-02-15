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Как в Рогачеве замело частные дома: люди не могли открыть двери, чтобы выйти

Спасатели расчищали дворы одиноких пенсионеров
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот так выглядят после обильных снегопадов дворы многих частных домовладений. Одиноким пенсионерам помогают пробиться сквозь снег сотрудники МЧС. Фото: МЧС.

Вот так выглядят после обильных снегопадов дворы многих частных домовладений. Одиноким пенсионерам помогают пробиться сквозь снег сотрудники МЧС. Фото: МЧС.

Сильные снегопады превратили частные дома в ловушки для одиноких пожилых домовладельцев. Так, в Рогачеве спасатели несколько раз 13 февраля выезжали на помощь пенсионеркам, которые из-за снежных заносов не смогли выйти из дома, сообщает пресс-служба МЧС.

Утром вызов поступил с улицы Володарского. Двор и входную дверь частного домовладения замело так, что хозяйка не смогла самостоятельно выйти из дома. Спасатели помогли женщине. Ближе к середине дня поступил вызов с улицы Комарова. 81-летняя пенсионерка, которая живет одна, не смогла выйти из дома из-за сугробов, которые заблокировали двери. Ей тоже была оказана помощь – спасатели расчистили дорожки во дворе.

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