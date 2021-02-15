До -26 ночью: Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 16 - 18 февраля

Ближайшие дни погода в Беларуси будет меняться от сильных заморозков к небольшому потеплению и обратно. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Комсомолка» ранее писала о том, что в ближайшие недели в Беларуси погода будет как на качелях клониться от весны к зиме, меняясь как контрастный душ от оттепели к сильным морозам.

Так на вторник, 16 февраля, погоду в стране сформирует область повышенного атмосферного давления, а днем в северо-восточных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела пишет meteoinfo.by. Ночью средняя температура установиться в пределах -17…-23 мороза. При прояснениях столбики термометров могут опуститься и до -24…-26 ниже ноля. А вот в западных регионах холоднее -12…-16 градусов не будет.

Еще в ночные часы и утром возможно сгущение тумана, на дорогах гололедица. Днем будет облачно, но и без сильных осадков. Только на северо-востоке Беларусь может немного припорошить снегом. Что касается температуры, то в дневные часы днем в западных областях - 5…-10, а уже на востоке Беларуси морозные -11..-14 градусов.

Переменчивая погода сохранится и в среду, 17 февраля. Ночью уже не будет таких сильных морозов, как накануне: средняя температура установится в пределах -10…-17 мороза, и всего -7…-9 ниже ноля в юго-западных регионах. Днем и того теплее и даже «плюс» на Брестчине: -3…-10 средняя температура и -2…+1 в юго-западных районах Беларуси.

А вот уже в четверг, 18 февраля, - качели и снова похолодание - за все «благодарим» холодный воздух северных широт. Ночью по юго-западу Беларуси может завьюжить, день обещает быть облачным, но в основном без осадков. На дорогах все еще возможен гололед, ветер будет северо-восточного направления слабый или умеренный. Ночью 18 февраля похолодает до -16…-23 градусов (-10…-15 мороза в южных областях), а местами подморозит и до -24…-26 ноля. Днем будет значительно теплее: -7…-14 в среднем, а южных и западных регионах и вовсе -4…-6 ниже ноля.

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