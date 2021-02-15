КГБ увеличил список белорусов, причастных к террористической деятельности: его пополнили 17 человек

КГБ внес еще 17 человек в список причастных к террорристической деятельности Фото: Павел МАРТИНЧИК

Комитет государственной безопасности Беларуси расширил список людей и организаций, причастных к террористической деятельности. В него внесли еще 17 белорусов. Обновленный перечень опубликован на сайте КГБ.

Большая часть из новых участников списка – это белорусы, которых в КГБ считают соратниками Николая Автуховича. В частности, в перечень попали сам Автухович, семья Резановичей из Бреста, Ирина и Антон Мельхеры, Ольга Майорова, Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ирина Горячкина, Павел Сава, Виктор Снегур.

Еще четверо – анархисты, которых отнесли к группе Игоря Олиневича. Артур Попок – единственный из всех 17, кого не задержали, он находится в розыске.

Все люди, попавшие в обновленный список КГБ, обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси.

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