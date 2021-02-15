Милиция устанавливает личность лжеминера Минского завода шестерен

Сообщение о минировании завода в Минске оказалось ложным. Фото: pixabay

Информация о минировании Минского завода шестерен не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

– Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено, – сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники милиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения.

В милиции также напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности – это уголовно наказуемое деяние.

Сообщение о минировании завода поступило 15 февраля на электронную почту. На место приезжали саперы.

Добавим, что в последнее время в Минске участились случаи, когда милиция получает ложные сообщения об опасности. Так, недавно неизвестные сообщили о минировании гимназий в столице, эта информация также не подвтердилась.

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