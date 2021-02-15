Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 февраля 2021 года: 1100 новых случаев заболевания, девять смертей

В Беларуси выявили 1100 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежие данные по коронавирусу опубликовало Министерство здравоохранения Беларуси. Так, на 15 февраля за сутки в республике выявлены 1 тысяча 100 новых случаев COVID-19, из больниц выписаны 827 пациентов. За минувшие 24 часа умерли девять человек с выявленным коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в Беларуси скончались 1 тысяча 858 пациентов с COVID-19. За все время распространения инфекции в стране выявили 269 тысяч 787 человек с положительным тестом на коронавирус. За этот период выздоровели 259 тысяч 29 пациентов, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.

Кроме того, специалисты продолжают каждый день проводить тесты. За прошедшие сутки их выполнили 9 тысяч 613, а за все время пандемии – 4 миллиона 690 тысяч 812.

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