Врачам пришлось добираться на вызов в деревню под Бобруйском ползком по снегу

Врачи ползли по снегу до пациентов в деревне под Боруйском. Фото: pexels

Врачи из бригады скорой помощи ползли по сугробам, чтобы попасть на вызов к пациенту в деревне под Бобруском. Видео этого момента появилось в соцсетях накануне и стало вирусным.

Теперь сами медики объяснили ситуацию. Оказалось, что инцидент произошел днем 13 февраля. Врачи прибыли в агрогородок Михалево-2, однако машины скорой и спасателей не смогли проехать. В результате врачи ползли по сугробам.

– Погода была ужасная. Поступает вызов из Михалево-2 – это примерно 20 км от Бобруйска. Нужна педиатрическая бригада, а у нас на линии в этот день работает всего один врач-педиатр, который уже на вызове. В итоге поехала другая бригада. Нас предупредили, что трассу замело. Сказали, что перед съездом в Михалево-2 будет ждать машина МЧС, которая и проложит дорогу, – сообщила одна из врачей порталу tut.by.

По ее словам, автомобиль спасателей тоже застрял в нескольких сотнях метров от трассы, когда свернул к агрогородку.

– Ветер сильный, метель. Снег очень сухой и спрессованный. Это были не сугробы, а снежные наносы по пояс. Машина МЧС уперлась в этот нанос и застряла. Мы стоим следом. Ну, что делать? Парень-МЧСник говорит: другого выхода нет, нужно пешком идти. Взял медицинскую сумку и первым в сугробы полез, – добавила она.

Врач также уточнила, что по снегу пришлось преодолеть примерно километр, на отдельных участках нужно было ползти на животе, однако даже так было сложно, хоть впереди дорогу прокладывал сотрудник МЧС.

Медик отметила, что ей впервые за все время работы пришлось таким способом добираться до пациентов. Им экстренная помощь не понадобилась.