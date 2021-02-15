Экс-идеолога Гомеля приговорили к 4,5 года за взятки при организации концертов российских звезд

Экс-идеолога Гомеля приговорили к 4,5 года за взятки Фото: СОЦСЕТИ

Бывшего начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерину Дегтяреву 15 февраля приговорили к лишению свободы. 36-летнюю экс-чиновницу судили за получение взяток, обвинив в том, что она «помогала» коммерсантам в организации концертов российских звезд.

Напомним, за техническое обеспечение выступления Стаса Михайлова бывшего главного идеолога города отблагодарили дорогим планшетом, а за незаконную помощь в организации концерта балета Сухишвили - 1 тыс. долларов. В деле фигурируют также фамилии российских артистов Олега Газманова, Кристины Орбакайте, Таисии Повалий.

Дегтяреву приговорили к 4,5 года лишения свободы и штрафу на сумму более 10 тыс. рублей, а представителя продюсерского центра, который давал взятки, - к штрафу в 14,5 тыс. руб., сообщает tut.by.

Женщина расплакалась после приговора - ее увел конвой. Раньше, в последнем слове, Дегтярева говорила, что написала явку с повинной и давала правдивые показания, полностью возместила ущерб. По словам обвиняемой, для нее самое главное - растить 5-летнюю дочь, ухаживать для родителями-пенсионерами.

Приговор пока не вступил в законную силу.