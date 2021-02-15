В МИД Беларуси назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко планируется в конце февраля. Фото: kremlin.ru

Подготовка ко встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко уже идет. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает РБК.

Глава МИД навал несколько ожидаемых тем переговоров. В частности, будут обсуждаться вопросы интеграции, не исключаются и переговоры по поводу кредитов.

Встреча Путина и Лукашенко запланирована на конец февраля. По словам Макея, на столе переговоров будет лежать хороший материал для обсуждения будущего отношений двух стран.

Макей не исключил того, что на встрече могут затронуть тему взаимодействия в финансово-кредитной сфере.

– Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь, – уточнил он.

Глава МИД Беларуси считает, что странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, что позволит вывести интеграцию на новый уровень.

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