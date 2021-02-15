Переводчицу Ольгу Калацкую будут судить по обвинению в нанесении ударов Григорию Азаренку

Переводчицу Ольгу Калацкую будут судить якобы за нанесению ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку. Фото: БАЖ

Следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой завершилось, ее дело направят в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Переводчица и преподаватель английского языка была задержана месяц назад во время занятий.

Калацкую обвиняют в злостном хулиганстве (ст. 339 Уголовного кодекса). По данным следствия, она якобы во время одной из акций протеста несколько раз ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка.

В БАЖ уточнили, что несколько недель назад в квартире 89-летней матери задержанной преподавательницы и в ее собственной квартире проводились обыски, а 14 февраля один из следователей вновь приходил к маме Калацкой. Женщина рассказала, что беседа продолжалась примерно полчаса и касалась ее дочери и скорой передачи дела в суд.

В настоящее время Калацкая находится в СИЗО в Жодино, вскоре ее переведут в Минск. По ч. 2 ст. 339 ей грозит арест или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

Ольга известна также тем, что она перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, среди которых – произведения Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, а также «Гладиатора», «Шрека» и другие.

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