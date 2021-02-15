По СТВ показали известных белорусов под песню «Накажи их, Боже»

Григорий Азаренок рассуждал о певице Анжелике Агурбаш. Фото: скриншот видео СТВ

В программе «Неделя» на телеканале СТВ 14 февраля, в авторской рубрике Григория Азарёнка, прозвучала песня «Помоги им, Боже». Азарёнок рассуждал о певице Анжелике Агурбаш: когда у нее БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля? Ведущий заявил, что Агурбаш, «а если точнее, Лика Ялинская - это как раз воплощение бесталанности».

В конце заиграла песня на стихи россиянина Михаила Ножкина, написанные в 1984 году, с такими словами:

- Накажи их, Боже, накажи, всех, кто оторвался от народа, всех, кто предал Правду и Свободу, кто погряз в коррупции и лжи, накажи их, Боже, накажи, совесть в души грешные вложи!

При этом видеоряд состоял из кадров с Анжеликой Агурбаш, спортсменкой Александрой Герасименей, телеведущим Евгением Перлиным, бывшим претендентом на президентский пост Виктором Бабарико, а также с Павлом Латушко, Светланой Тихановской, Марией Колесниковой, Вероникой Цепкало, создателем признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Степаном Путило.

Другой куплет песни со словами «сохрани их, Боже, сохрани, всех, кто верен Родине остался» сопроводили видео с недавнего Всебелорусского народного собрания: с кадрами зала и президиума, где заседал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Анжелика Агурбаш высказала мнение, что с Лукашенко нельзя ни о чем договариваться