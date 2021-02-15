Генпрокуратура Беларуси направила в Латвию просьбу о выдаче Валерия Цепкало Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Генеральная прокуратура Беларуси направила просьбу к Генпрокуратуре Латвии о выдаче Валерия Цепкало «для привлечения к уголовной ответственности». Напомним, Цепкало, экс-директор Парка высоких технологий, был претендентом на пост президента Беларуси. Когда его кандидатуру не зарегистрировал Центризбирком, его жена Вероника Цепкало вошла в команду Светланы Тихановской. После выборов супруги вместе с детьми уехали из Беларуси.

- Уголовное дело в отношении Цепкало находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета, - сообщила Генпрокуратура 15 февраля. Там отметили, что политику инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере. Подробности официальной версии следствия пока не уточняются.

Ранее Глава МИД Латвии назвал запрос об экстрадиции Валерия Цепкало попыткой расправы. Эдгарс Ринкевичс потребовал, чтобы запрос Беларуси на экстрадицию Цепкало был отклонен.

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