«Британский» штамм COVID-19 признан более смертоносным

"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новый штамм SARS-CoV-2, который обнаружен в Великобритании, более смертоносный, чем изначальный вариант коронавируса. Об этом говорится в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
Исследователи проанализировали сведения по случаям коронавируса ведущих клиник Лондона и пришли к выводу, что новая мутация на 30-70 % более смертоносная.
При этом специалисты подчеркнули: хоть статистика и показала такую тенденцию, выяснить причины и точные данные о летальности штамма VUI-202012/01 можно только в ходе дальнейших исследований.
Эксперты считают, что риск смерти от «британского» штамма COVID-19 может быть выше из-за увеличенной вирусной нагрузки при инфицировании этим вариантом вируса. Он вызывает более тяжелое течение болезни.
Новую мутацию, которую впоследствии назвали британским штаммом, выявили в середине декабря 2020-го. Позже выяснилось, что она распространяется на 70 % быстрее обычного варианта.
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