На Занзибаре застряли пассажиры украинского самолета, в том числе туристы из Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На острове Занзибар в африканской Танзании застряли украинские и белорусские туристы. Они отдыхали на курорте, а затем, 13 февраля, не смогли вовремя вылететь домой из-за того, что сломался самолет. Организовать новый рейс трудно - из-за ограничений по COVID-19. Туристы утверждают, что им пришлось ночевать на улице, спать на траве, а одну группу пассажиров заселили «в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с борделем».

Рейс авиакомпании SkyUp должен был отправиться в Киев с примерно 180 туристами на борту, в том числе - гражданами Беларуси. Напомним, в нынешний холодный сезон Занзибар стал популярным местом для отдыха в условиях многих закрытых из-за коронавируса курортов. Как правило, белорусы летают в Африку из Киева и Москвы.

Некоторые застрявшие туристы писали в соцсетях, что им не обеспечили ночлег, другие - жаловались на условия и плохое питание. Лишь 15 февраля, по словам одного из пассажиров, группы по 20-30 человек начали расселять по отелям.

Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении занимаются проблемой возвращения туристов и обеспечением их надлежащими условиями пребывания на время задержки, пишет pravda.com.ua.