Программисту дали сутки за БЧБ-одежду на лоджии: парень выйдет за день до своей свадьбы

Программист в Минске получил семь суток за БЧБ-одежду на балконе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Программиста в Минске осудили за то, что у него на лоджии висела бело-красно-белая одежда. Он просил дать ему штраф, потому что у него скоро свадьба, но судья приговорила его к семи суткам. Об этом сообщает Telegram-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна».

Заседание проходило в суде Фрунзенского района Минска 15 февраля. Программиста Максима Никольского судили по статье 23.34.

Согласно протоколу он «с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки». Его дело рассматривала судья Мария Ерохина.

Мужчина была задержан 12 февраля, его доставили на Окрестина, где он и ожидал суда. Во время заседания он очень просил назначить ему штраф, а не «сутки», поскольку 20 февраля должна состояться его свадьба. В итоге Никольский выйдет на свободу за день до свадебной церемонии.

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