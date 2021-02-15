В Минкульте ответили на петицию про защиту БЧБ-флага от признания экстремистским Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве культуры ответили на петицию про защиту бело-красно-белого флага от признания экстремистским. Ответ был получен в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает портал tut.by.

- Вопросы, которые связаны с ограничением бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Минкульта не относятся, - говорится в ответе за подписью заместителя министра культуры Валерия Громады.

В петиции одним из требований было признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием. На это Громада в письме отметил, что - по Кодексу «О культуре» - требуются материалы фиксации, научной обработки и художественной оценки культурной ценности. Без этого предложение о придании подобного статуса не может рассматриваться.

В письме также отмечается, что помимо Кодекса «О культуре» должны учитываться требования Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По статье 2 Конвенции к нематериальному культурному наследию относятся «устные традиции и формы выражения, в том числе язык в качестве носителя нематериального культурного наследия; обряды, обычаи, празднества; исполнительские искусства; обычаи и знания, которые относятся к природе и вселенной; навыки и знания, которые связаны с традиционными ремеслами».

Напомним, что под петицией против признания БЧБ-флага экстремистским подписалось более 100 тысяч белорусов. Создатели отправили ее в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Министерство культуры.

Петицию инициировал Координационный совет после того, как Генеральной прокуратуре заявили, что готовится пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

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