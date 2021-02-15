32 года назад закончилась война в Афганистане: домой не вернулся 711 белорус. Вот как выглядит траурная церемония на Острове мужества и скорби в Минске

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Афганистана. Фото: Telegram-канал Мингорисполкома.

Тогда говорили: «Война окончена». Около ста тысяч советских солдат вернулись в свои дома. Еще 15 тысяч человек с той войны вернулись в гробах, включая 771 белоруса. Примерно столько же вернулись инвалидами. Про таких говорят: «Их война не закончится никогда…» Каждый год в этот день на Острове мужества и скорби в Минске проходит мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Участие в возложении венков приняли депутаты Палаты представителей, ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов-интернационалистов.

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Афганистана. Фото: Telegram-канал Мингорисполкома.

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Афганистана. Фото: Telegram-канал Мингорисполкома.

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