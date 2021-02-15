На МКАД «Джип» ушел в занос, врезался в «Ниссан» и перевернулся. Фото: ГУВД Мингорисполкома

На МКАД «Джип» ушел в занос, врезался в «Ниссан» и перевернулся. Об этом сообщили на сайте ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что в субботу, 13 февраля, «Джип» ехал по МКАД в сторону Игуменсконо тракта. Водитель не учел при перестроении погодные условия, а также состояние проезжей части. В результате этого он не справился с управлением, ушел в занос, врезался в «Ниссан» и перевернулся, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал. У машин механические повреждения.

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