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Мужчине из Минска грозит до 25 лет лишения свободы за наезд на сотрудников милиции

Уголовное дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд
Инна КОРСАК
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Мужчине из Минска грозит до 25 лет лишения свободы за наезд на сотрудников милиции

Мужчине из Минска грозит до 25 лет лишения свободы за наезд на сотрудников милиции

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчине из Минска грозит до 25 лет лишения свободы за наезд на сотрудников милиции. Об этом сообщает БелТА.

- Следственный комитет завершил расследование в отношении 25-летнего мужчины из Минска. 11 августа 2020 года он поддался на призывы в интернете и принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые переросли в массовые беспорядки. Чтобы избежать ответственности, он снял с автомобиля номерные знаки и на улице Притыцкого совершил умышленный наезд на пятерых сотрудников МВД, которые были обращены к нему спиной и осуществляли охрану общественного порядка, - пояснил начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев.

Он добавил, что мужчине удалось скрыться с места случившегося, а машину он бросил недалеко от места.

- Чтобы создать себе алиби, мужчина позвонил по специальной линии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил, что у него угнали машину. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения машины и попросил организовать ее поиск, - заявил Архиреев.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 293 УК – Участие в массовых беспорядках, части 1 статьи 362 УК – Убийство сотрудника внутренних дел, части 1 статьи 400 УК – Заведомо ложный донос.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

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