В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще десять человек Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси правозащитники признали еще десять человек политическими заключенными. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники назвали политическими заключенными Романа Яхина, Арсения Синяка, Даниила Чемоданова. Они обвиняются по статье 342 Уголовного кодекса – Групповые действия, которые грубо нарушают общественный порядок. А также Никиту Литвиненко, Дмитрия Тура, Сергея Мовшука, Александра Телешмана, Евгения Пекача, Вячеслава Костючика. Им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса – Массовые беспорядки.

Политзаключенным признали и Александра Нурдинова, который 5 февраля 2021 года был осужден на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима.

По данным на 15 февраля 2021 года в Беларуси уже 256 человек были признаны политическими заключенными.

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