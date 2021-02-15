Милиция проверила 13 заведений на Зыбицкой: поймали 25 иностранцев-нелегалов. Фото: Евгений ЕРЧАК.

В Минске продолжаются проверки, цель которых – выявить работу иностранных нелегалов в заведениях общепита. За прошлую неделю милиционеры проверили 13 заведений общепита на Зыбицкой и 800 частных адресов, где могли бы жить нелегалы. В результате за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статьям «Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность» и «Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» привлечено 25 иностранных граждан и лиц без гражданства.

По первой статье грозит от предупреждения (если первый раз) до 116 рублей штрафа (если поймали повторно в течение года). По второй статье можно получить штраф до 1450 рублей штрафа и даже депортацию.

Напомним, такие рейды в Минске проходят регулярно. Один из таких прошел в конце января. В результате четверо иностранцев привлекли административной ответственности – они работали без специального разрешения.

- В отношении гражданина Азербайджана принято решение о депортации в принудительном порядке. – сообщают в милиции. А представителей организаций, где работали нелегалы, также привлекали к административной ответственности. В милиции обещают, что такие проверки будут проводиться и впредь.

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