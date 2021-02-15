Сотрудники милиции задержали 14-летнего подростка, который вымогал деньги у своего сверстника Фото: Инна КОРСАК

Сотрудники милиции задержали 14-летнего подростка из Солигорска, который вымогал деньги у своего сверстника. Данная информация была опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

- Подросток вымогал деньги у своего сверстника и угрожал ему насилием. Запугивания поступали с августа 2020 года по февраль 2021 года. Девятиклассник угрожал как в переписке, так и в телефонных разговорах. Суммы варьировались от 3 до 60 белорусских рублей. После того как подростка задержали, он не смог объяснить, почему он вымогал деньги, сказав лишь, что «за дело». Никаких долгов у потерпевшего перед девятиклассником не было, - пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство.

- Стоит отметить, что в декабре 2020 года за аналогичное преступление подростка приговорили к трем годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на такой же срок. Девятиклассник неоднократно совершал административные правонарушения. Среди них избиение школьников, распитие спиртного и другие. В августе 2020 года во время массовых беспорядков подросток бросил петарду и повредил машину замначальника РОВД, - добавили в ведомстве.

Подросток воспитывается в неполной семье, является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки футбольных фанатов ФК «Шахтер» и участвует в зарницах.

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