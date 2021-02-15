Музыканты и поклонники группы «Разбітае сэрца пацана» получают штрафы и сутки

Загородную вечеринку накануне разагнал ОМОН – задержали 68 человек. Фото: МВД РБ.

В субботу на базе отдыха “Огонек” – это в Смолевичском районе, недалеко от “Великого камня” проходил концерт группы «Разбітае сэрца пацана» (по другой информации – это былп репетиция, на которую могли прийтий все желающие). Информация о мероприятии распространялась по закрытым чатам. В разгар вечеринки в зал ворвался ОМОН. Всех присутсвующих отвезли в РОВД, сообщалось о 67 задержанных. В МВД сообщили, что сотрудники милиции пересекли «несанкционированное массовое мероприятие» с использованием бело-красно-белой символики.

- Сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов», — сообщала официальный представителя МВД Ольга Чемоданова. По данным МВД, всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетние. На взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Родителей несовершеннолетних собираются проверять на наличие «невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей».

К этому времени десять человек отпустили. Это несовершеннолетние и имеющие на иждивении малолетних детей. С остальными задержанными проводится разбирательство.

В понедельник, 15 февраля, над задержанными начались суды. Певица Валерия Суровицкая (Lear), задержанная во время концерта в Смолевичах, осуждена на 15 суток ареста. Такие же сроки получают и многие другие задержанные. Часть наказывается штрафом в 870 рублей, - сообщает Telegram-канал “Выборы видишь? TUT.BY Политика”. Павла Городницкого из группы «Разбітае сэрца пацана» осудили на 15 суток по 23.34 КоАП. Об этом сообщила его жена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По неофициальным данным, ОМОН задержан 67 человек на репетиции концерта белорусских музыкантов. В РОВД увезли зрителей и музыкантов «Разбітае сэрца пацана» и Ok-Band

МВД о задержанных на концерте в Смолевичах музыкантах "РСП" и слушателях: «активисты деструктивных телеграм-каналов». Концерт назвали «нелегальной акцией»