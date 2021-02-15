Гайдукевич рассказал, когда в Беларуси могут принять закон об иностранных агентах. Фото: "Наша нiва"

Депутат Палаты представителей, лидер либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич рассказал, когда в стране могут принять закон об иностранных агентах. Об этом сообщает телеграм-канал sb.by.

- На данный момент нормативный акт еще не внесен в парламент, но уже в ближайшее время это будет сделано. Мы успеем его подготовить. Я уверен в этом. Очень надеюсь, что буду отвечать за новый законопроект и представлю его в Овальном зале на весенней парламентской сессии, - заявил Гайдукевич.

По его словам, нормативный акт необходим для того, чтобы «обезопасить страну от внешнего вторжения, чтобы никто не вмешивался в политическую внутреннюю ситуацию».

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