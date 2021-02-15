Женщина в Гродно во время ссоры со своим сожителем выбросила его чемодан из окна девятого этажа. Он упал и повредил чужое авто

Женщина в Гродно во время ссоры со своим сожителем выбросила его чемодан из окна девятого этажа. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Женщина в Гродно во время ссоры со своим сожителем выбросила его чемодан в окно с девятого этажа. Он упал и повредил чужой автомобиль. Данная информация была опубликована на сайте УВД Гродненского облисполкома.

- В Ленинский РОВД Гродно ночью 2 февраля поступило сообщение о том, что недалеко от дома по улице Лиможа был поврежден чужой автомобиль. На место сотрудники милиции заметили, что на авто упал дорожный чемодан. В результате падения было повреждено лакокрасочное покрытие багажника и щетка стеклоочистителя, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий милиционерам удалось установить, кто сбросил чемодан на авто.

- Выяснилось, что 2 февраля у 31-летней женщины возник конфликт с ее сожителем. В ходе его мужчина взял в руки дорожный чемодан, а женщина выхватила его и выбросила из окна девятого этажа. Во время разговора с сотрудниками милиции женщина рассказала, что она не думала о чужом припаркованном авто. По ее словам, никто не ставил там машины заявили в УВД Гродненского исполкома.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК – Хулиганство.

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