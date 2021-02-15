В Беларуси с 16 февраля снова дорожает автомобильное топливо. Фото: БелТА

В Беларуси 16 февраля снова дорожает автомобильное топливо. Данная информация была размещена на сайте «Белнефтехима».

По традиции стоимость топлива увеличивается на 1 копейку.

Со вторника, 16 февраля, стоимость 1 литра АИ-95-К5-Евро составит 1 рубль 83 копейки, АИ-92-К5- Евро – 1 рубль 73 копейки, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 5 копеек, ДТ – 1 рубль 83 копейки.

Напомним, что за 2021 год цена на топливо повышается уже в третий раз. В последний раз цена на топливо изменялась 28 января.

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