Из-за отключения электричества в Минске временно закрылся детский сад.

Вот что о ситуации рассказала Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

— Возникли проблемы непосредственно в помещении электрощитовой, для устранения которых следует отключить питающий кабель. Сегодня было направлено соответствующее обращение в РЭС-4. Завтра в 10.00 подача электричества будет остановлена. По понятным причинам детское учреждение функционировать не сможет. Администрацией принято решение о переводе детей в близлежащие садики. После обследования здания и установления причин возникших неисправностей, определят сроки восстановительных работ. По предварительной оценке, они могут занять около месяца, - цитирует чиновницу Telegram-канад Мингорисполкома. - Детей все это время будут принимать в садах №№ 260, 442, 95. Варианты размещения малышей согласованы с их родителями.

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