В ВОЗ посоветовали привиться от COVID-19 тем, кто им уже переболел Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Всемирной организации здравоохранения посоветовали привиться от коронавируса тем, кто им уже переболел. Об этом сообщается на сайте организации.

- Мы знаем о том, что у большинства людей, заболевших коронавирусом, развивается иммунитет. Но есть также группа людей, у которых COVID-19 протекал в легкой форме или вовсе бессимптомно. У этих людей иммунитет менее сильный в сравнении с теми, у кого инфекция протекала в тяжелой форме, - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

- Мы хотели бы посоветовать вакцинировать людей, если они относятся к данной группе, независимо от того, переболели они COVID-19 или нет. Иммунная система распознает один и тот же антиген, белок. Таким образом, если вы уже переболели коронавирусной инфекцией, а позже привились, то это усилит иммунный ответ, - отметила Сумья Сваминатан.

Ученые все еще выясняют, как долго может продержаться иммунитет.

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