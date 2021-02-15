Судья решила, что это незарегистрированная символика: в Минске женщину оштрафовали на 870 рублей за оранжевую ленту на окне

В Минске женщину оштрафовали на 870 рублей за оранжевую ленту на окне Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске Наталье Сибираткиной дали штраф в размере 30 базовых величин – 870 рублей – за оранжевую ленту на окне. Об этом сообщили в телеграм-канале правозащитников «Вясна назiрае».

Решение было вынесено в суде Фрунзенского районе. Сибираткину судили по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий за якобы бело-красно-белый флаг, который был вывешен на окне. В рапорте участкового было написано, что «на белой фрамуге окна была наклеена оранжевая лента». Но судья Анна Буйновская приняла ленту за незарегистрированную символику и оштрафовала Сибираткину на 870 рублей.

Административный арест Наталье не смогли назначить, так как она воспитывает сына, которому полтора года.

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