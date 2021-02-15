В Витебске 35-летний мужчина попытался обменять фальшивые 550 долларов. Фото: УВД Витебского облисполкома

В Витебске 35-летний мужчина попытался обменять фальшивые 550 долларов. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

- Мужчина хотел обменять деньги на железнодорожном вокзале в Витебске. У кассира вызвали подозрения одиннадцать купюр по 50 долларов. Эксперты смогли подтвердить догадку сотрудника: банкноты действительно были поддельными. Сотрудники милиции задержали 35-летнего мужчину из Молодечно, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что задержанный рассказал, что он возвращался с заработков в России, где и приобрел данные купюры.

- Незнакомец продал валюту мужчине по выгодному курсу. В Витебске он ждал пересадки на другой поезд и решил поменять деньги. Также он передал кассиру евро и российские рубли. Они оказались настоящими, - отметили в УВД Витебского облисполкома.

Банкноты изъяли. Было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных купюр.

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