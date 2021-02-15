Фотофакт. На МКАД 15 февраля произошла авария с участием шести автомобилей

На МКАД произошла массовая авария. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД в понедельник, 15 февраля, произошла массовая авария. Данную информацию опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что водитель автомобиля «БМВ» ехал по внешнему кольцу МКАД. Недалеко от развязки МКАД – улица Кижеватова он выбрал неправильную скорость, при перестроении ушел в неуправляемый занос и столкнулся с ехавшим автомобилем «Мазда». После этого «БМВ» врезался в «Форд», «Пежо», «Мерседес Спринтер». Последнее авто от удара отбросила в грузовой «МАЗ», - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир «БМВ», а также водитель автомобиля «Форд» были доставлены в больницу с травмами. У машин механические повреждения.

Проводится проверка.

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