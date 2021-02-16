Банкоматы и терминалы 11 банков в Беларуси 16 февраля могут не работать

Банковские карты утром 16 февраля могут "подвести" белорусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в ночное время, а также утром вторника, 16 февраля, в Беларуси у клиентов могут возникнуть проблемы при пользовании банковскими картами сразу ряда банков страны, уточнили в пресс-службе Банковского процессингового центра.

Перерыв ожидается в работе банкоматов и терминалов сразу 11 финучреждений. Это связано с проводимыми Процессинговым центром работами.

- Запланированы работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов, - уточнили в пресс-службе организации.

Работы начались еще ночью с 02.00 часов и должны закончится после 06.00 утра. Также назван список одиннадцати банков, с банкоматами которых не исключены сбои. Еще утром 16 февраля может быть невозможно в Беларуси рассчитаться по картам «Беларусбанка», «БПС-Сбербанка», «Белагропромбанка», «Белинвестбанка», «Паритетбанка», «Банка «Решение», «БНБ-Банка», «БТА Банка», «БСБ Банка», «Франсабанка» и «Цептер Банка».

После проведения техработ оборудование должно работать в обычном режиме.

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