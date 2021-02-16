Ученые рассказали, почему южноафриканский штамм COVID-19 опаснее, чем британский

Ученые определили, почему южноафриканская разновидность ковида опаснее британской. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке и уже распространяющийся по другим континентам, может оказаться опаснее, чем нашумевшие британские разновидности. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на портал bioRxiv.

Группа ученых из французского Института Пастера провела исследования с плазмой крови людей, перенесших коронавирус. Содержащиеся в плазме антитела хорошо справились с классической разновидностью ковида и с его британским штаммом. Но южноафриканский штамм оказался менее уязвимым – образцы плазмы действовали на него очень слабо или не действовали совсем. Только в 40 процентах случаев антителам удалось справиться с южноафриканской мутацией COVID-19.

Южноафриканский штамм опасен еще и своей высокой контагиозностью – он более заразен, чем другие.

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