В Великобритании выявлена еще одна мутация коронавируса, распространившаяся уже в 10 других странах

В Англии установлены уже 4 мутации коронавируса, которые вызывают беспокойство у врачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что исследователями эдинбургского университета в Англии обнаружена еще одна разновидность коронавируса, сообщило ТАСС со ссылкой на статью The Guardian. Также установлено, что новый «британский» штамм выявлен уже в 10 других государствах.

Ранее ученые сообщили о том, что на территории Великобритании доминирует кентский штамм коронавируса. В новом штамме есть отличительная мутация в шиповидном белке (Е-484К), наблюдаемая также в бразильском, южноафриканском, бристольском штаммах. В связи с «находкой» специалисты от здравоохранения порекомендовали местным властям увеличить числе проводимых тестов на коронавирус в тех регионах Англии, где установили новый штамм.

Точно подтвержденный новый штамм охарактеризовали «вызывающим беспокойство». Однако в Великобритании выявили также и еще одну мутацию, этот штамм обнаружили в Ливерпуле - это пока «изучаемый вариант».

Британские врачи констатировали, что в стране установлены уже четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории «вызывающих беспокойство». Это уже названные выше кентский и бристольский штаммы «ковида», а также мутации, которые сначала были обнаруженны в ЮАР и Бразилии.

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