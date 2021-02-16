Белорусский подросток увлекся сваттингом. Вот что это такое и что теперь будет с юношей

Оказывается, ложные сообщения об опасности - это тоже своеобразное увлечение. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси выявлены первые случаи сваттинга. Об этом рассказывает ведомственная газета МВД «На страже».

Сваттинг – это тактика домогательства, которая выражается в направлении ложного вызова различным службам (например, сообщение о минировании). У сваттеров есть свои интернет-сообщества. Недавно белорусские правоохранительные органы обнаружили, что подросток, который отправил ложное сообщение о минировании школы, состоял в таком сообществе и сделал это, чтобы повысить свой авторитет в глазах других его членов.

14-летний юноша знал логин и пароль электронной почты своего знакомого, живущего в Украине. С его ящика он отправил сообщение, что ученик одной из могилевский школ собирается оставить в школьной столовой сумку со взрывчаткой. Причем оговорил подросток в этом сообщении… себя самого. Он думал, что, раз сообщение пришло с емейла его украинского друга, то и претензии предъявят украинцу. Но правоохранительные органы разобрались в ситуации, и теперь юноше может грозить лишение свободы в воспитательной колонии – ответственность за ложные сообщения об опасности наступает с 14 лет.

В другой ситуации, когда сваттер сообщил о минировании одного из госучреждений в Гродно, он действительно находился в Украине, в Запорожье. Сваттера задержали украинские правоохранительные органы после того, как белорусская сторона предоставила информацию о нем, пишет «На страже».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В понедельник, 15 февраля, в Минске искали взрывное устройство на заводе шестерен.