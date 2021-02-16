Силовики пришли к трем сотрудникам «Белорусской ассоциации журналистов»

Сотрудники милиции пришли в БАЖ. Фото: baj.by.

Первым о том, что «неизвестные ломятся в дверь квартиры» сообщил в своем Facebook заместитель главы негосударственной Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Это произошло около 07.27 часов вторника, 16 февраля. После этого поста в соцсети он ничего не публиковал, а «Наша Нiва» сообщила, что Горецкий не отвечает на звонки.

Такое же сообщение, без уточнений опубликовала и пресс-служба БАЖ в своем телеграм-канале. А еще через какое-то время в ассоциации заявили, что кроме Горецкого так же сотрудники милиции пришли к главе организации Андрею Бастунцу и заместителю главы БАЖ Олегу Агееву.

Официальных подтверждений пока нет.

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