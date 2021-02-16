Лукашенко заявил, что официальный Минск хочет углубить контакты с Литвой

Лукашенко призвал Вильнюс к сотрудничеству, региональному и на уровне предприятий. Фото: БелТА.

Такое заявление Лукашенко прозвучало в официальном поздравлении в адрес Литвы, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Во вторник, 16 февраля, отмечается День восстановления Литовского государства. И в связи с этим Александр Лукашенко отправил не только официальное поздравление, но и отметил, что белорусские власти по-прежнему настроены на добрососедские отношения.

В своем обращении Лукашенко напомнил, что белорусы и литовцы мирно сосуществовали несколько столетий.

- Белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития, - подчеркнул он.

И заметил, что добрососедские отношения между Беларусью и Литвой сохранялись благодаря «народной дипломатии», а также прочным связям гуманитарного и хозяйственного характера.

В поздравлении Лукашенко не стал отрицать, что между правительствами стран-соседок имеются противоречия, но отметил, что несмотря на это: «Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом». Здесь он назвал такие направленности как региональное сотрудничество, взаимодействие на уровне предприятий и учреждений.

Также Лукашенко назвал, что, по его мнению, сможет поспособствовать вернуть двусторонний диалог между странами и направить его в конструктивное русло. Это максимально эффективное использование потенциала сотрудничества между странами в разных сферах и отраслях.

- Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран, - заключил Лукашенко.

Также литовцам в поздравлении он пожелал мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

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