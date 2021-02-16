Зачем гродненцы выносят на парковки мебель и рисуют пентаграммы

Автовладелец "припарковал" кресло, чтобы никто не занял место,которое он расчистил от снега. Фото: Автогродно.

Все началось с вешалки – на днях мы рассказывали, как автовладелец из Гродно оставил на парковке тяжелую напольную вешалку и доску, чтобы никто не занял его место. Оказывается, в Гродно не он один подходит к этому вопросу креативно.

Автогродно собрал целую коллекцию, как в зимнем сезоне 2021 владельцы автомобилей «столбят» свои парковки. Так, один из автовладельцев вынес на парковку кресло, другой забаррикадировал ее тяжелой тумбочкой, третий решил, что достаточно будет обозначить парковочное место при помощи швабры.

На одной из фото на парковке нарисована геометрическая фигура, похожая то ли на пентаграмму, то ли на дорожный знак «Стоянка и остановка запрещена». Автор фото уверяет, что знак нарисовала автоледи – видимо, девушка не решилась тащить на парковку тяжелые предметы мебели.

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Тяжелая тумбочка надежно охраняет кусок парковки. Фото: Автогродно.