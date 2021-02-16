Немедленно заберите это у ребенка! В Гродненской области нашли опасные погремушки

Опасные погремушки продавались в Гродненской области. Фото: gosstandart.grodno.by.

Инспекция Госстандарта нашла опасные детские погремушки. Такие игрушки продавали в одном из торговых объектов Островца (Гродненская область).

-Погремушки для малышей российского производства торговой марки «STELLAR» не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по безопасности, - рассказали в инспекции.

На кромках погремушек были ощутимые зазубрины и неровности, которые могут поранить малыша, также эти игрушки легко ломаются и крошатся на мелкие детали, что тоже очень опасно для ребенка.

-В соответствии с нормами технического регламента игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, при этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства; доступные кромки, острые концы, крепежные детали, углы, выступы и крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка, - прокомментировали ситуацию в инспекции.

Опасные погремушки запретили ввозить на территорию Беларуси, а те, что уже ввезены, должны быть изъяты из торговых точек.