На Белорусскую АЭС приедет еще одна европейская комиссия по ядерной безопасности

Европейские эксперты хотят еще раз посетить БелАЭС, и пробыть здесь уже не пару дней, а 1,5 недели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что европейские эксперты планируют снова посетить БелАЭС, но уже в мае-июне 2021-го года, проинформировали в пресс-службе департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси.

Так в конце весны или начале лета этого года в Беларусь приедет экспертная комиссия Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

Напомним, не так давно на БелАЭС отработала группа экспертов. В течение 9 - 10 февраля представители ENSREG посетили Беларусь в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

После февральского визита европейские эксперты ENSREG подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре.

- В дополнение к состоявшемуся техническому визиту запланировано также проведение миссии на полторы недели. Ориентировочно - в мае-июне 2021 года, но сроки будут определяться с учетом улучшения эпидситуации, - уточнили в Госавтомнадзоре.

Только после завершения весенне-летней миссии будет подготовлен окончательный отчет ENSREG.

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