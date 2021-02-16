В Японии масштабно исследуют побочные эффекты от вакцинации против коронавируса

Японцев в соцсетях будут спрашивать о недомоганиях после получения прививки от "ковида". Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Минздрав Японии запланировал проведение масштабного исследования для выявления возможных побочных свойств от вакцинации против COVID-19, сообщило ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Появления возможных побочных эффектов после получения японцами вакцины от коронавируса будут узнавать в формате опроса в соцсетях. В японском Минздраве готовятся проанкетировать 3 миллиона вакцинированных, опрашивая по миллиону респондентов для каждой из трех вакцин, которые закупит правительство. Полученные в рамках опроса данные проанализируют для выявления связи между какими-либо недомоганиями или симптомами после вакцинации и подготовят отчет.

Напомним, в Японии массовая вакцинация от коронавируса начинается уже с 17 февраля. Минздрав страны одобрил вакцину фармкомпании Pfizer (США). Сначала в стране привьют медиков и соцработников - около 4 миллионов человек. Затем вакцину получат люди старше 65 лет - еще примерно 36 миллионов граждан. Затем вакцинируют людей с хроническими болезнями - 8,2 миллиона граждан. И вероятно к маю 2021-го года массово вакцину получат все остальные категории граждан.

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