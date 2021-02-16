Инвалид хотел приготовить ужин и обгорел

Мужчина хотел приготовить ужин, а оказался в больнице с ожогами. Фото: МЧС.

Поздним вечером 15 февраля 54-летний житель Витебска оказался в больнице с серьезными ожогами. Сообщение об этом в МЧС поступило в 23.26.

Возгорание в квартире произошло, когда мужчина готовил себе ужин, сообщает пресс-служба МЧС. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пострадавший – инвалид второй группы. Мужчина получил ожоги первой-четвертой степени. Пожар также повредил имущество на кухне. Специалисты проводят проверку, сообщили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сразу семь новеньких «Ниссанов» сгорели на автобане под Мюнхеном – их везли в Беларусь. ПОДРОБНОСТИ.