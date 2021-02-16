«Белавиа» 16 февраля неожиданно объявила о распродаже билетов: и она продлится только сутки

У белорусов есть меньше суток, чтобы купить заветный билет на вылет из страны по выгодной цене. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Авиакомпания «Белавиа» во вторник, 16 февраля, официально объявила акцию по распродаже билетов. В условиях непрекращающейся пандемии, со скрипом восстанавливающего сообщения между странами это стало очень неожиданным. При этом на покупку заветного билета у белорусов есть меньше суток. Распродажа стартует с 09.30 утра, а заканчивается уже в 23.59 часов.

Если говорить о ценах, то предложение вполне себе привлекательное: билеты стоят от 30 до 90 евро (но не включают таксы и сборы). Всего для распродажи представлены 13 направлений - те страны, куда на данный момент нет запрета на въезд для белорусов.

По убыванию стоимости билетов распродажа «Белавиа» выглядит так:

- Дубай стоит от 92 евро (плюс таксы и сборы), а также билет туда-обратно от 123 евро (плюс таксы и сборы);

- цена полета в Нур-Султан от 69 евро (плюс таксы и сборы) или в обе стороны, но уже от 101 евро (плюс таксы и сборы);

- полет до Еревана стоит от 69 евро (плюс таксы и сборы), или в обе стороны от 73 евро (плюс таксы и сборы);

- Стамбул стоит от 63 евро (плюс таксы и сборы), а билет туда-обратно уже от 78 евро (плюс таксы и сборы);

- можно полететь в Ларнаку по стоимости от 62 евро (плюс таксы и сборы), или с билетом в обе стороны уже от 76 евро (плюс таксы и сборы);

- направление Кишинев стоит от 40 евро (плюс таксы и сборы), а в обе стороны от 51 евро (плюс таксы и сборы);

- цена авиабилета в Таллинн от 33 евро (плюс таксы и сборы), а в обе стороны уже от 44 евро (плюс таксы и сборы);

- в Ростов-на-Дону можно улететь по цене от 40 евро (плюс таксы и сборы), или с билетом в обе стороны (плюс таксы и сборы);

- Белград стоит от 45 евро (плюс таксы и сборы), а в обе стороны от 52 евро (плюс таксы и сборы);

- Одесса обойдется по цене от 46 евро (плюс таксы и сборы), или от 55 евро (плюс таксы и сборы) в обе стороны;

- Харьков стоит от 36 евро (плюс таксы и сборы), в обе стороны от 37 евро (плюс таксы и сборы);

- можно вылететь и в Киев (Жуляны) по цене билета от 36 евро (плюс таксы и сборы), а также в обе стороны от 38 евро (плюс таксы и сборы);

- полет в Варшаву стоит от 30 евро (плюс таксы и сборы), в обе стороны от 31 евро (плюс таксы и сборы).

В компании уточняют, что количество билетов на распродаже ограничено. При этом акционные билеты по тарифу «Промо» ограничиваются «особыми правилами». Так нельзя после покупки внести изменения в информацию о бронировании, например, изменить дату вылета. Также после покупки нельзя вернуть билет (а также стоимость таксы и сборов): если пассажир решил отказаться от полета. Исключением является только болезнь или запрет на въезд в страну вылета.

При покупке билета в обе стороны дата возвращения должна быть не позднее 30 дней с первого полета. А также другие условия, которые стоит уточнить на сайте перевозчика.

- В каждой стране действуют разные ограничения на въезд и выезд, - напомнили в «Белавиа».

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