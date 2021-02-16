В Могилевской области за три дня насмерть замерзли четверо

Беларусь заснежило: люди умирают от переохлаждения. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За три дня, с 12 по 14 февраля, в Могилевской области от переохлаждения умерли четыре человека. Об этом сообщает mogilevnews.by со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Так, в субботу, 13 февраля, нашли мертвой 35-летнюю женщину. Она замерзла во дворе своего дома в Климовичском районе. В Костюковичском районе без признаков жизни на обочине дороги нашли 44-летнего мужчину, местного жителя. До дома мужчина не дошел 50 метров.

В начале февраля в поле нашли замерзшего 44-летнего мужчину из Шкловского района. А за декабрь 2020 и январь 2021 в регионе от переохлаждения погибли 19 человек, по результатам экспертиз.

Установлено, что большинство замерзших насмерть были в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

69-летняя женщина в Гомеле пошла в гости к невестке и по дороге замерзла до смерти. ПОДРОБНОСТИ.