СК Беларуси прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников 16 февраля

Следственный комитет рассказал об обысках «в организациях, позиционирующих себя как правозащитные». Фото: СК.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что утром во вторник, 16 февраля, силовики пришли к сотрудникам БАЖ. Позже телеграм-канал «Белорусской ассоциации журналистов» уточнял также о том, что в этот день правоохранители пришли к журналистам или фрилансерам не только в Минске, но и в Могилеве и Гомеле.

Позже в официальном телеграм-канале Следственного комитета появилось сообщение, объясняющее появление правоохранителей у журналистов и правозащитников.

Так в СК уточнили, что комитет продолжает расследование уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК РБ).

Также поясняется, что идет предварительное расследование в рамках которого и проходят обыски «в организациях, позиционирующих себя как правозащитные».

- Обыски проводятся с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности, - прокомментировали в СК.

Кроме того, заявляется, что процессуальные действия СК поручил сотрудникам ГУБОПиК МВД, санкцию на это выдала Генпрокуратура Беларуси.

- Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий, - заключили в СК.