В Жлобине пять лет нелегально играли в покер, пока клиент не пожаловался в налоговую - не дали чек при покупке фишек

Двоих в Жлобине осудили за игорную деятельность без лицензии, Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Жлобине вынесли приговор организаторам подпольного покерного клуба. Об этом сообщают Сильные новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Осуждены двое, оба местные жители. Руководителю подпольного клуба 44 года, его партнеру – 38. Незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса они занимались пять лет, пока один из клиентов не пожаловался на горячую линию Министерства по налогам и сборам. Посетителю не выдали чек при покупке фишек, а потом задержали выплату выигрыша.

Клуб посещали более трехсот игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей. Один из компаньонов незаконно обогатился на 76, другой на 80 тысяч рублей. Теперь обоим предстоит провести в колонии общего режима по полтора года.

Кроме того, суд обязал каждого выплатить в пользу государства по 500 базовых величин, а также взыскать с них суммарно 76 168,99 рублей. Один из фигурантов должен будет вернуть в доход государству еще и почти 4 тысячи рублей за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сообщают Сильные новости.