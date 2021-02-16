В Беларуси с 16 февраля ввели новый запрет: посмотрите, чтобы не стать нарушителем

Даже пустующие птичьи гнезда нельзя убирать весной или летом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси с 16 февраля запрещается уничтожение гнезд птиц, проинформировали в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В АПБ уточнили, что запрет будет действовать с 16 февраля по 14 августа включительно. А вот уже в остальное время с 15 августа по 15 февраля убрать пустое гнездо птицы будет можно.

Запрет устанавливается в рамках закона «О животном мире». И касается разрушения нежилых гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях.

В пустых гнездах грачей, ворон и сорок могут поселиться хищные птицы - совы, соколы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- В пустых гнездах грачей, ворон и сорок зачастую селятся хищные птицы - совы, соколы. Ушастые совы занимают гнезда, откладывают яйца и растят птенцов даже раньше грачей. Запрет действует для того, чтобы не беспокоить птиц и не уничтожать птенцов вместе с гнездами, - прокомментировали в АПБ.

Временные рамки объясняются тем, что убирать пустые гнезда, срезать мешающие ветки с гнездами при необходимости надо осенью, или зимой. Если сделать этот в момент действия запрета, то нарушителю грозит штраф.

Сообщить о разорителях птичьих гнезд на момент действия запрета можно на горячую линию Минприроды (8-017-267-55-70) или в электронной форме на сайте Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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